Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 30.09.2026 - 13:06 Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Plakaları öğrenilemeyen S.K. ve S.Ö. yönetimindeki motosikletler, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ