Hatay'da kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi

Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen iş yeri sahibi Y.A. hakkında adli işlem başlattı.

Adreste kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi, masadaki oyun malzemeleri ve 7 bin 300 liraya el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numuneevler Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

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