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        Hatay'da kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 09:03 Güncelleme:
        Hatay'da kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numuneevler Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreste kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza kesildi, masadaki oyun malzemeleri ve 7 bin 300 liraya el konuldu.

        Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen iş yeri sahibi Y.A. hakkında adli işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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