Defne Döver Seyir Terası temizlendi
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Defne Döver Seyir Terası'nda temizlik çalışması yaptı.
Giriş: 27.08.2026 - 16:12 Güncelleme:
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Defne Döver Seyir Terası'nda temizlik çalışması yaptı.
Belediyenin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda ekipler, Defne Döver Seyir Terası'ndaki atıkları topladı, ortak kullanım alanlarını temizledi.
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