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        Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Hastane ile Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kampanyada, kan bağışları kabul edildi.

        Hastane personeli ve vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

        Kızılay ekiplerince, vatandaşlara kan bağışının önemi anlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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