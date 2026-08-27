Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Giriş: 27.08.2026 - 16:11 Güncelleme:
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Hastane ile Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kampanyada, kan bağışları kabul edildi.
Hastane personeli ve vatandaşlar, kan bağışında bulundu.
Kızılay ekiplerince, vatandaşlara kan bağışının önemi anlatıldı.
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