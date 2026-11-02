Hatay'da baba ve kızı evlerinde ölü bulundu

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve kızının cansız bedeni otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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