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        Hatay'da baba ve kızı evlerinde ölü bulundu

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde baba ve kızı yaşadıkları evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 22:45 Güncelleme:
        Hatay'da baba ve kızı evlerinde ölü bulundu

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde baba ve kızı yaşadıkları evde ölü bulundu.

        Sofular Mahallesi'nde bir evden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) cansız bedenlerine ulaştı.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve kızının cansız bedeni otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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