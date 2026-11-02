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        Hatay'da bir kişi kuyumcu ve polisin yardımıyla dolandırılmaktan kurtuldu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, bir kişinin altınlarını bozdurup dolandırıcılara vermesini kuyumcunun ihbarı sayesinde engelledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 19:18 Güncelleme:
        Hatay'da bir kişi kuyumcu ve polisin yardımıyla dolandırılmaktan kurtuldu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, bir kişinin altınlarını bozdurup dolandırıcılara vermesini kuyumcunun ihbarı sayesinde engelledi.

        Telefonla arayıp kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, F.Y'den altınlarını bozdurarak banka hesabına yatırmasını istedi.

        Görüşmenin ardından altınlarını alarak evden çıkan F.Y. Şehit Pamir Caddesi'ndeki bir kuyumcuda altınlarını bozmaya çalıştı.

        Bu arada kuyumcu Hüseyin Fırat, sürekli telefonla görüşen kadının oğluna ait olduğunu belirttiği banka bilgilerinde soyadının farklı olmasından dolayı durumdan şüphelenerek polisi aradı.

        Kısa sürede iş yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek, kadını dolandırılmaktan kurtardı.

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        İş yeri sahibi Hüseyin Fırat, gazetecilere kadının dolandırılmasını engelleyebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Daha önce de bu tür olayla karşılaştığını anlatan Fırat, "Oğlu ile kendi soy ismi uyuşmayınca polise haber ettik. Polisler de dolandırıcı olduğunu fark ettiler. Zaten polislerin yüzüne telefonu kapattı. Teyze de bize teşekkür etti. Böyle bir dolandırıcılık olayını engellemiş olduk. İnsanlara yardımcı olup o parayı kaptırmadığım için mutlu oldum." diye konuştu.

        Öte yandan kadının kuyumcuya gidip altınları bozmaya çalışırken telefon görüşmesi yapması, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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