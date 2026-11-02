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        Hatay'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Hatay'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        A.B. (38) idaresindeki otomobil, İskenderun-Payas kara yolu Akçay Mahallesi'nde köprüden dereye düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sürücü kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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