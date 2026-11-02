Hatay'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 02.11.2026 - 20:31 Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.B. (38) idaresindeki otomobil, İskenderun-Payas kara yolu Akçay Mahallesi'nde köprüden dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sürücü kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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