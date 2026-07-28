Hatay'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Girne Mahallesi'ndeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle bir kamyon dorsesinde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.