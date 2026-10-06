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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin takibi sonucunda ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'deki bir eve operasyon düzenledi.

        Ev ve araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda 4 kilo 500 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve hassas terazi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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