Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 06.10.2026 - 12:47 Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde Arsuz'da etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle Madenli ve Gökmeydan mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Doludan da etkilenen ilçede, tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.
Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle Arsuz-İskenderun kara yolunun Madenli mevkisinde su birikintileri oluştu.
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