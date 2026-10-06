Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

Doludan da etkilenen ilçede, tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.

Yağış nedeniyle Madenli ve Gökmeydan mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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