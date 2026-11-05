Ödüllü Uçan Raketler'in yeni durağı Hatay oldu

Dünyaya havayolu ve seyahat teknolojileri ihraç eden Hitit'in; 2018 yılından bu yana sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi Uçan Raketler, bu kez Hataylı çocukları masa tenisiyle buluşturdu. Türkiye'nin ilk sürdürülebilir masa tenisi projesi olarak öne çıkan Uçan Raketler kapsamında Hatay da dahil olmak üzere şu ana kadar 474 okuldan toplamda 180 bin çocuk profesyonel masa tenisi eğitimi imkanına kavuştu. Proje, çocuk ve gençlere sporun farklı bir dalıyla sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırırken, masa tenisi alanında genç yeteneklerin keşfedilip desteklenmesini hedefliyor.

Hatay Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" ile "Eşitsizliklerin Azaltılması" hedeflerinden yola çıkan Uçan Raketler'in Hatay etabı, 5 Kasım Perşembe günü Antakya Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen lansmanla başladı. Törene Hatay Vali Yardımcısı Alparslan Sözen, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, TMTF Başkanı Kerim Koç ve Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç'ın yanı sıra il protokolü, Hitit gönüllüleri ile projeye dahil olan okullardan 500'ü aşkın öğrenci ve öğretmen katıldı. Hatay'da merkez ve ilçelerden belirlenen toplam 63 devlet okulunda çocuklar masa tenisiyle tanışmanın heyecanını yaşayacak. Okulların ihtiyaç duyduğu masa tenisi malzemeleri karşılanmasıyla birlikte, projeye gönüllü olan 65 öğretmen de TMTF'nin düzenleyeceği kursa katılarak 1. Kademe Masa Tenisi Antrenörü belgesi alacak. Eğitimin ardından öğretmenler, okullarında kurulacak takımlarla öğrencilerle çalışmaya başlayacak. Hatay'da 20 bine yakın öğrencinin projeden faydalanması hedefleniyor. Ekipman ve eğitimi bir arada sunan model sayesinde masa tenisi, okullarda yıl boyu devam eden bir etkinliğe dönüşüyor. Proje kapsamında ayrıca Hatay Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, İskenderun Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri Müdürlüğü, Hatay Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne de masa tenisi ekipmanları sağlanarak, projenin sosyal faydasının yaygınlaştırılması ve il genelinde farklı yaş gruplarından bireylerin masa tenisi sporuna erişiminin artırılması hedeflendi.

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"Uçan Raketler Programı lansmanının da gençlerimiz için çok kıymetli olduğunu değerlendiriyor"

‘Uçan Raketler' programının gençler için çok kıymetli olduğunu söyleyen Hatay Vali Yardımcısı Alparslan Sözen: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif ve sosyal yönden de donanımlı bireyler olarak yetişmeleri büyük önem taşımaktadır. Bugün burada düzenlemiş olduğumuz Uçan Raketler Programı lansmanının da gençlerimiz için çok kıymetli olduğunu değerlendiriyor; bundan dolayı emek veren, destek veren herkese şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

"Uçan Raketler projemizde yararlanan okul sayısı 474'e, öğrenci sayısı 180 bine, antrenörlük eğitimi alan öğretmen sayısı ise 495'e ulaşıyor"

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‘Uçan Raketler' projesini çocukların sporla erken yaşta tanıştırıp düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmak amaçlı 2018 yılında hayata geçirdiklerini ifade eden Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, "Uçan Raketler'i 2018 yılında, çocukların sporla erken yaşta tanışmasını sağlamak ve düzenli spor yapma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdik. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle sürdürdüğümüz projemizle, bugüne kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde binlerce çocuğa ulaştık. Çorum'da başlayan ve Isparta, Trabzon, Şanlıurfa, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya ve Kırşehir ile devam eden yolculuğumuzun yeni durağı Hatay oldu. Bu yıl Hatay'daki 63 devlet okuluna masa tenisi ekipmanı kazandırıyor, öğretmenlerimize antrenörlük eğitimi sunuyoruz. Hatay ile birlikte projemizden yararlanan okul sayısı 474'e, öğrenci sayısı 180 bine, antrenörlük eğitimi alan öğretmen sayısı ise 495'e ulaşıyor. Hitit olarak teknoloji alanında oyuşturduğumuz değeri, toplumsal gelişime sunduğumuz katkılarla güçlendirmeyi önemsiyoruz. Uçan Raketler ile yalnızca çocuklarımızı masa tenisiyle buluşturmayı değil, sporun okullarda kalıcı hale gelmesini de hedefliyoruz. Bugün ilk kez raket tutan bir çocuğumuzun gelecekte ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmesi, bu projenin en değerli kazanımlarından biri olacak. Hatay'dan da yeni yeteneklerin ve başarı hikâyelerinin çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.