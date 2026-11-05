Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Ödüllü Uçan Raketler'in yeni durağı Hatay oldu

        Ödüllü Uçan Raketler'in yeni durağı Hatay oldu

        Dünyaya havayolu ve seyahat teknolojileri ihraç eden Hitit'in; 2018 yılından bu yana sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi Uçan Raketler, bu kez Hataylı çocukları masa tenisiyle buluşturdu. Türkiye'nin ilk sürdürülebilir masa tenisi projesi olarak öne çıkan Uçan Raketler kapsamında Hatay da dahil olmak üzere şu ana kadar 474 okuldan toplamda 180 bin çocuk profesyonel masa tenisi eğitimi imkanına kavuştu. Proje, çocuk ve gençlere sporun farklı bir dalıyla sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırırken, masa tenisi alanında genç yeteneklerin keşfedilip desteklenmesini hedefliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Ödüllü Uçan Raketler'in yeni durağı Hatay oldu

        Dünyaya havayolu ve seyahat teknolojileri ihraç eden Hitit'in; 2018 yılından bu yana sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi Uçan Raketler, bu kez Hataylı çocukları masa tenisiyle buluşturdu. Türkiye'nin ilk sürdürülebilir masa tenisi projesi olarak öne çıkan Uçan Raketler kapsamında Hatay da dahil olmak üzere şu ana kadar 474 okuldan toplamda 180 bin çocuk profesyonel masa tenisi eğitimi imkanına kavuştu. Proje, çocuk ve gençlere sporun farklı bir dalıyla sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırırken, masa tenisi alanında genç yeteneklerin keşfedilip desteklenmesini hedefliyor.

        Hatay Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" ile "Eşitsizliklerin Azaltılması" hedeflerinden yola çıkan Uçan Raketler'in Hatay etabı, 5 Kasım Perşembe günü Antakya Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen lansmanla başladı. Törene Hatay Vali Yardımcısı Alparslan Sözen, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, TMTF Başkanı Kerim Koç ve Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç'ın yanı sıra il protokolü, Hitit gönüllüleri ile projeye dahil olan okullardan 500'ü aşkın öğrenci ve öğretmen katıldı. Hatay'da merkez ve ilçelerden belirlenen toplam 63 devlet okulunda çocuklar masa tenisiyle tanışmanın heyecanını yaşayacak. Okulların ihtiyaç duyduğu masa tenisi malzemeleri karşılanmasıyla birlikte, projeye gönüllü olan 65 öğretmen de TMTF'nin düzenleyeceği kursa katılarak 1. Kademe Masa Tenisi Antrenörü belgesi alacak. Eğitimin ardından öğretmenler, okullarında kurulacak takımlarla öğrencilerle çalışmaya başlayacak. Hatay'da 20 bine yakın öğrencinin projeden faydalanması hedefleniyor. Ekipman ve eğitimi bir arada sunan model sayesinde masa tenisi, okullarda yıl boyu devam eden bir etkinliğe dönüşüyor. Proje kapsamında ayrıca Hatay Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, İskenderun Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri Müdürlüğü, Hatay Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne de masa tenisi ekipmanları sağlanarak, projenin sosyal faydasının yaygınlaştırılması ve il genelinde farklı yaş gruplarından bireylerin masa tenisi sporuna erişiminin artırılması hedeflendi.

        REKLAM

        "Uçan Raketler Programı lansmanının da gençlerimiz için çok kıymetli olduğunu değerlendiriyor"

        ‘Uçan Raketler' programının gençler için çok kıymetli olduğunu söyleyen Hatay Vali Yardımcısı Alparslan Sözen: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif ve sosyal yönden de donanımlı bireyler olarak yetişmeleri büyük önem taşımaktadır. Bugün burada düzenlemiş olduğumuz Uçan Raketler Programı lansmanının da gençlerimiz için çok kıymetli olduğunu değerlendiriyor; bundan dolayı emek veren, destek veren herkese şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

        "Uçan Raketler projemizde yararlanan okul sayısı 474'e, öğrenci sayısı 180 bine, antrenörlük eğitimi alan öğretmen sayısı ise 495'e ulaşıyor"

        REKLAM

        ‘Uçan Raketler' projesini çocukların sporla erken yaşta tanıştırıp düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmak amaçlı 2018 yılında hayata geçirdiklerini ifade eden Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, "Uçan Raketler'i 2018 yılında, çocukların sporla erken yaşta tanışmasını sağlamak ve düzenli spor yapma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdik. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle sürdürdüğümüz projemizle, bugüne kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde binlerce çocuğa ulaştık. Çorum'da başlayan ve Isparta, Trabzon, Şanlıurfa, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya ve Kırşehir ile devam eden yolculuğumuzun yeni durağı Hatay oldu. Bu yıl Hatay'daki 63 devlet okuluna masa tenisi ekipmanı kazandırıyor, öğretmenlerimize antrenörlük eğitimi sunuyoruz. Hatay ile birlikte projemizden yararlanan okul sayısı 474'e, öğrenci sayısı 180 bine, antrenörlük eğitimi alan öğretmen sayısı ise 495'e ulaşıyor. Hitit olarak teknoloji alanında oyuşturduğumuz değeri, toplumsal gelişime sunduğumuz katkılarla güçlendirmeyi önemsiyoruz. Uçan Raketler ile yalnızca çocuklarımızı masa tenisiyle buluşturmayı değil, sporun okullarda kalıcı hale gelmesini de hedefliyoruz. Bugün ilk kez raket tutan bir çocuğumuzun gelecekte ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmesi, bu projenin en değerli kazanımlarından biri olacak. Hatay'dan da yeni yeteneklerin ve başarı hikâyelerinin çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışmas...
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışmas...
        Hatay'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Hatay'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Hatay'da sağanak; okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı
        Hatay'da sağanak; okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı
        Hatay'da dereye düşen çocuk öldü (2) - Yeniden
        Hatay'da dereye düşen çocuk öldü (2) - Yeniden
        Hatay İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, basın mensuplarıyla buluştu
        Hatay İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, basın mensuplarıyla buluştu
        Sel sularının bastığı okulda mahsur kalan öğrencileri ekipler kurtardı
        Sel sularının bastığı okulda mahsur kalan öğrencileri ekipler kurtardı