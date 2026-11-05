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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışması yapılıyor

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışması yapılıyor

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışması devam ediyor.

        İlçede dün akşam başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleriyle tarım arazilerini su bastı.

        Ekipler, sağanaktan etkilenen Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerinde temizlik ve tahliye çalışmalarına devam ediyor.

        Şu ana kadar 168 ihbara müdahale edilen bölgede 1949 personel ve 819 araçla evler, caddeler ve sokaklarda temizlik çalışması yapılıyor.

        Yağıştan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmalarına da başlandı.

        - Yayladağı'nda sağanak etkili oldu

        Yayladağı ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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        Derelerin debisinin yükseldiği ilçede araçlar güçlükle ilerledi.

        Su baskını nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yayladağı-Karamağara Koyu yolu da yağış nedeniyle dağdan inen toprak ve kaya parçaları sebebiyle ulaşıma kapandı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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