Çocukları masa tenisiyle buluşturmayı amaçlayan "Uçan Raketler" projesi Hatay'da tanıtıldı

Hatay'da, çocukları masa tenisiyle buluşturmayı, bu sayede onlara sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan "Uçan Raketler" projesinin tanıtımı yapıldı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile Hitit Bilgisayar Hizmetleri işbirliğinde hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı, Hatay Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, 2018'den bu yana yürüttükleri proje kapsamında 9 ilde 474 okulda 180 bin öğrencinin masa tenisi eğitimiyle buluştuğunu söyledi.

Federasyon olarak gençleri spora teşvik ettiklerini belirten Koç, şöyle devam etti:

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"Masa tenisi branşını tabana yayılması için bunu bir imkan olarak görüyoruz. Belki buradan yarının çok değerli sporcuları yetişecek. Biz sadece malzeme dağıtmıyoruz. Biz sürdürülebilir olsun diye bunu bir adım sonrasına götürüyoruz. Okullardaki öğretmenlerimize federasyon olarak birinci kademe antrenörlük belgesi veriyoruz ve çocukların eğitimi konusunda takiplerini yapıyoruz. Yılın belli periyodunda da malzemelerini dağıttığımız okulları bir ilimizde buluşturarak Türkiye şampiyonası düzenliyoruz. Çocukların ne kadar geliştiklerini görüyoruz. Çok başarılı bir proje diğer illerimizi de kapsayacak şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz."

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Vali Yardımcısı Alparslan Sözen, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ile Hitit Bilgisayar Hizmetleri Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç'ın konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve öğrenciler gösteri maçı yaptı.

Proje kapsamında Hatay'daki 63 okula masa tenisi malzemesi dağıtılacağı, 65 gönüllü öğretmene ise 1. kademe masa tenisi antrenörlük kursu verileceği öğrenildi.