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        Hatay'da polisler engelli çocuğa tekerlekli sandalye desteğinde bulundu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, 9 yaşındaki engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Hatay'da polisler engelli çocuğa tekerlekli sandalye desteğinde bulundu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, 9 yaşındaki engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nörolojik bir rahatsızlık olan herediter ataksi nedeniyle yürüyemeyen Ahmetnur Muhammed'e destekte bulundu.

        Ekiplerin girişimiyle Muhammed için tekerlekli sandalye temin edildi.

        Toplum Destekli Polislik ekipleri ve motosikletli yunus timi, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettikleri çocuğa, tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

        Muhammed, kendisine destekte bulunan polislere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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