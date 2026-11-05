Hatay'da polisler engelli çocuğa tekerlekli sandalye desteğinde bulundu

Muhammed, kendisine destekte bulunan polislere teşekkür etti.

Toplum Destekli Polislik ekipleri ve motosikletli yunus timi, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettikleri çocuğa, tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nörolojik bir rahatsızlık olan herediter ataksi nedeniyle yürüyemeyen Ahmetnur Muhammed'e destekte bulundu.

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