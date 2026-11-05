Hatay'da organ bağışı farkındalık etkinliği düzenlendi
Hatay'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
Hatay'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
Hastaneden yapılan açıklamada, hastane içerisinde kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara organ bağışının önemi anlatıldı.
Yapılan bilgilendirmeler sonucunda 27 kişi bağış formunu imzalayarak organ bağışında bulundu.
Açıklamada, geçtiğimiz yıla oranla organ bağışına gösterilen ilgi ve bağış oranlarındaki artışın toplumsal farkındalığın güçlendiğini gösterdiği belirtildi.
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