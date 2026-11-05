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        Sel nedeniyle yolu tahrip olan bölgede mahsur kalan 12 balıkçıyı itfaiye kurtardı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde balık tutmak için gittikleri bölgede selin etkisiyle mahsur kalan 12 kişiyi, itfaiye ekibi kurtardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 22:11 Güncelleme:
        Sel nedeniyle yolu tahrip olan bölgede mahsur kalan 12 balıkçıyı itfaiye kurtardı

        Hatay’ın Yayladağı ilçesinde balık tutmak için gittikleri bölgede selin etkisiyle mahsur kalan 12 kişiyi, itfaiye ekibi kurtardı.

        Meteorolojini şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da hava şartları vatandaşların hayatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yayladağı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava kırsal mahallelerde ve kent merkezinde taşkınlara neden oldu. Taşkınların etkili olduğu Karamağara yolu tahrip oldu. Bölgeye balık tutmaya gelen 12 kişi, aşırı yağışın etkisiyle geri dönmek istedi. Selin etkisiyle yolların zarar gördüğü bölgede mahsur kalan balıkçıların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede balıkçıların yardımına yetişen ekipler, mahsur kalan 12 kişiyi kurtardı. Balıkçılar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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