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        Karaman'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

        Karaman'da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Karaman'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

        Karaman’da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Abbas Mahallesi 336. Sokak'taki 2 katlı metruk evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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