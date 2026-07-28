Karaman'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Karaman’da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Abbas Mahallesi 336. Sokak'taki 2 katlı metruk evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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