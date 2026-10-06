Kastamonu'da Disleksi Haftası kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kastamonu'da Disleksi Haftası kapsamında farkındalığın artırılması ve eğitim süreçlerine yönelik bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla program gerçekleştirildi.

Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu'nda düzenlenen programa Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Kabakulak, Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği (KÖÖGDER) Başkanı Hüseyin Demir, eğitim yöneticileri ve okul öncesi öğretmenleri katıldı.

Demir, özgül öğrenme güçlüğünde erken tanının önemine dikkati çekerek, "Özgül öğrenme güçlüğü tanısını ve tespitini ne kadar erken yapabilirsek çocuklarımızın akranlarıyla arasındaki fark o kadar kapanmaktadır." dedi.

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Demir, dernek olarak özgül öğrenme güçlüğü konusunda çocuklar, aileler ve öğretmenler için farkındalık oluşturmak ve karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Programda Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Makbule Esen Öksüzoğlu, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı ile Kastamonu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Hasan Hüseyin Saçı tarafından sunum yapıldı.

Bilgilendirme toplantısında disleksinin erken dönemde fark edilmesi, öğrenme sürecinde karşılaşılabilecek güçlükler, öğrencilere sunulabilecek eğitsel destekler ile okul ve aile iş birliğinin önemi ele alındı.

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Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.