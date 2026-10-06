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        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, ilçede yürütülen çalışmaları inceledi

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, güreş sahası ile şehirler arası otobüs terminalindeki çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, ilçede yürütülen çalışmaları inceledi

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, güreş sahası ile şehirler arası otobüs terminalindeki çalışmaları inceledi.

        Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güreş sahası ile şehirler arası otobüs terminalinde çalışma yapıldığını belirtti.

        Güreş sahasında yenileme çalışmalarının hızla sürdüğünü anlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

        "Ata sporumuz güreşin önemli merkezlerinden biri olan Tosya'mızda, köklü güreş geleneğimize ve hemşehrilerimizin er meydanına duyduğu sevgiye yakışır bir tesisi ilçemize kazandırıyoruz. Sosyal tesisleri, tribün düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarıyla güreş sahamızı daha modern, düzenli ve işlevsel bir yapıya kavuşturuyoruz. Projemiz kapsamında 180 metrekarelik iki katlı sosyal tesis ile 240 metrekare büyüklüğünde, 225 seyirci kapasiteli protokol tribününün yapımını tamamladık. Duş, soyunma odaları, dinlenme salonu ve diğer sosyal donatı alanlarıyla yeni tesisimiz, sporcularımıza daha iyi imkanlar sunarken hemşehrilerimizin de müsabakaları konforlu bir ortamda takip etmesine olanak sağlayacak."

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        Otobüs terminalinde de çalışmaların sürdüğünü anlatan Kavaklıgil, "Hemşehrilerimizin ve ilçemize gelen misafirlerimizin güvenli, düzenli ve konforlu bir ortamda seyahat edebilmesini önemsiyoruz. Terminalimizde yürütülen hizmetleri bu anlayışla takip ediyor, yolcularımızın ve ulaşım hizmeti sunan esnaflarımızın talep ve önerilerini dikkate alıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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