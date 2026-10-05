Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da mantar toplarken kaybolan 4 kişi bulundu

        Kastamonu'da mantar toplarken kaybolan 4 kişi bulundu

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 4 kişiyi jandarma ekipleri buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 22:06 Güncelleme:
        Kastamonu'da mantar toplarken kaybolan 4 kişi bulundu

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 4 kişiyi jandarma ekipleri buldu.

        Deresökü köyü Göl Mahallesi mevkisinde mantar toplamak için ormanlık alana giren 4 kişi, bir süre sonra dönüş yolunu bulamadı.

        Kaybolan kişiler telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

        İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kaybolan kişilere ulaşıldı.

        Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı
        Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        Neye niyet neye kısmet
        Neye niyet neye kısmet
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı
        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, OSB'yi ziyaret etti
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, OSB'yi ziyaret etti
        Kastamonu'da 5 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Kastamonu'da 5 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        KATSO'da Oğuz Fındıkoğlu yeniden başkan seçildi
        KATSO'da Oğuz Fındıkoğlu yeniden başkan seçildi
        Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da ahıra giren kurtlar 18 koyunu telef etti
        Kastamonu'da ahıra giren kurtlar 18 koyunu telef etti