Kastamonu'da mantar toplarken kaybolan 4 kişi bulundu

Deresökü köyü Göl Mahallesi mevkisinde mantar toplamak için ormanlık alana giren 4 kişi, bir süre sonra dönüş yolunu bulamadı.

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