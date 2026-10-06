Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Tosya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

        Tosya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Tosya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törenin ardından kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu, Tosya Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Yerli, AK Parti Tosya İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Koç ile öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da hasat başladı
        Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da hasat başladı
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, ilçede yürütülen çalışmaları inceledi
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, ilçede yürütülen çalışmaları inceledi
        Kastamonu'da mantar toplarken kaybolan 4 kişi bulundu
        Kastamonu'da mantar toplarken kaybolan 4 kişi bulundu
        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı
        23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, OSB'yi ziyaret etti
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, OSB'yi ziyaret etti