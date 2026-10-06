Tosya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu, Tosya Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Yerli, AK Parti Tosya İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Koç ile öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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