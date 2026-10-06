Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 9 pürmüz tipi çakmak, 39 cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi.

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