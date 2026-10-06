Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 9 pürmüz tipi çakmak, 39 cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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