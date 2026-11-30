Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile otomobilde bulunan E.A.S. (8) ve G.K. (55) yaralandı.

S.K. (63) idaresindeki 42 BD 155 plakalı otomobil, Yazıçam mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 44 BEY 66 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra refüje de çarptı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsü ile refüje çarpan otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

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