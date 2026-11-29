Kastamonu'nun Tosya ilçesinde önce otobüse, ardından refüje çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D100 kara yolu Yazıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (63) idaresindeki 42 BD 155 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 44 BEY 66 plakalı Zafer Turizm firmasına ait yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan E.A.S. (8) ve G.K. (55) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, LPG sızıntısının da yaşandığı otomobildeki yaralıları araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan sızan LPG ise güvenli bir şekilde tahliye edildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.