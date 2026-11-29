Kastamonu'nun Karadeniz sahilinde fırtına etkili oldu
Kastamonu'nun Abana ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarıda bulunduğu bölgede sağanak ve fırtına etkili oldu.
Karadeniz'de yükselen dalgalar, Hacıveli sahilindeki tahkimat duvarını aştı.
Dalgalar nedeniyle yolun bazı kesimlerinde su birikintileri oluştu.
Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar da teknelerini fırtınadan korumak için tedbir aldı.
Vatandaşlardan, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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