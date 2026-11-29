Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar da teknelerini fırtınadan korumak için tedbir aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarıda bulunduğu bölgede sağanak ve fırtına etkili oldu.

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