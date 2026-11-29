Tosya Belediyesi, şoför esnafının çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla S.S. Tosya Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi alanınını sıcak asfaltla buluşturdu.

Tosya Belediyesi, şoför esnafımızın çalışma şartlarını iyileştirmek, araç ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla S.S. Tosya Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi alanında yürüttüğü sıcak asfalt ve peyzaj çalışmalarını tamamladı. Toplam 3 bin metrekarelik alanda, tamamı Tosya Belediyesi'nin kendi tesislerinde ürettiği 850 ton sıcak asfaltla buluşturuldu. Yapılan çalışmayla bölge daha modern, düzenli ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuldu.

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Tosya Belediyesinden yapılan açıklamada, İlçemizin ticari faaliyetlerinde ve ekonomisinde önemli bir yere sahip olan taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarını önemsiyor, şoför esnafımızın daha nitelikli çalışma alanlarına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendi üretim gücümüzü ve belediyemizin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak şehrimize değer katmaya, kalıcı hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz.Tamamladığımız çalışmalarımız tüm şoför esnafımıza ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.