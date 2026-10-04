Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Erciyes Dağı eteklerinde ağaçlandırma çalışması yapıldı

        Erciyes Dağı eteklerinde ağaçlandırma çalışması yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Dağı eteklerinde yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Erciyes Dağı eteklerinde ağaçlandırma çalışması yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Dağı eteklerinde yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Kayseri Erciyes AŞ rehberleri eşliğinde Erciyes'in yüksek kesimlerinde fidan ve ağaç dikimi yaptı.

        Çalışmalar kapsamında Erciyes günübirlik mesire alanında 100 tüplü fidan, Hisarcık Kapı bölgesinde ise 85 ağaç toprakla buluşturuldu.

        Dikilen fidan ve ağaçlara can suyu veren ekipler, yürüyüş güzergahları boyunca çeşitli noktalara tohum topları bıraktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın "Daha Yeşil Bir Kayseri" vizyonu doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

        REKLAM

        Taşçı, şunları kaydetti:

        "Erciyes günübirlik mesire alanına diktiğimiz fidanlar, Hisarcık Kapı bölgesinde toprakla buluşturduğumuz ağaçlar ve yamaçlara bıraktığımız onlarca tohum topuyla Erciyes'in eşsiz doğasına yeşil bir iz bıraktık. Büyük bir çevre bilinciyle emek veren, bu güzel doğaya katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma ve Erciyes AŞ'ye teşekkür ediyorum. Kayseri'mizin her bir köşesini güzelleştirmek ve yeşil dokuyu geleceğe taşımak adına farkındalık oluşturan bu tür tematik projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        AI depremi büyüyor!
        AI depremi büyüyor!
        Grip vakalarında artış! Grip aşısını kimler yaptırmalı?
        Grip vakalarında artış! Grip aşısını kimler yaptırmalı?
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        Saldalcıya "Kokmuş bir keçi var" dedi! Gemi pervanesi parçaladı sanıldı, vahşet çıktı!
        Saldalcıya "Kokmuş bir keçi var" dedi! Gemi pervanesi parçaladı sanıldı, vahşet çıktı!
        Trump'tan İran'a ilişkin: Karar aşamasındayım
        Trump'tan İran'a ilişkin: Karar aşamasındayım
        Birden bire ayrıldı
        Birden bire ayrıldı
        Güneyde sağanak, kuzeyde fırtına
        Güneyde sağanak, kuzeyde fırtına
        Aşıklardan ilk fotoğraf
        Aşıklardan ilk fotoğraf
        Berlin'de binlerce kişiden gösteri
        Berlin'de binlerce kişiden gösteri
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti!
        Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti!
        İsrail, yolcu listesini 2 gün önce almış
        İsrail, yolcu listesini 2 gün önce almış
        F.Bahçe'den Azerbaycan'da olaylı prova!
        F.Bahçe'den Azerbaycan'da olaylı prova!
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları

        Benzer Haberler

        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücüye 285 bin 965 lira ceza uygul...
        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 4 sürücüye 285 bin 965 lira ceza uygul...
        Kayseri'de 25 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de 25 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
        11. Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri'de amcasının cenaze törenine katıldı
        11. Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri'de amcasının cenaze törenine katıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çocuklarda hayvan sevgisini artıracak etk...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çocuklarda hayvan sevgisini artıracak etk...
        GÜNCELLEME - Kayseri'de mezarlıktaki cinayetin zanlısı 1750 saatlik kamera...
        GÜNCELLEME - Kayseri'de mezarlıktaki cinayetin zanlısı 1750 saatlik kamera...
        Kayseri'de mezarlıktaki cinayetin zanlısı 1750 saatlik kamera incelemesiyle...
        Kayseri'de mezarlıktaki cinayetin zanlısı 1750 saatlik kamera incelemesiyle...