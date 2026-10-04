Erciyes Dağı eteklerinde ağaçlandırma çalışması yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Dağı eteklerinde yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Kayseri Erciyes AŞ rehberleri eşliğinde Erciyes'in yüksek kesimlerinde fidan ve ağaç dikimi yaptı.

Çalışmalar kapsamında Erciyes günübirlik mesire alanında 100 tüplü fidan, Hisarcık Kapı bölgesinde ise 85 ağaç toprakla buluşturuldu.

Dikilen fidan ve ağaçlara can suyu veren ekipler, yürüyüş güzergahları boyunca çeşitli noktalara tohum topları bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın "Daha Yeşil Bir Kayseri" vizyonu doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

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Taşçı, şunları kaydetti:

"Erciyes günübirlik mesire alanına diktiğimiz fidanlar, Hisarcık Kapı bölgesinde toprakla buluşturduğumuz ağaçlar ve yamaçlara bıraktığımız onlarca tohum topuyla Erciyes'in eşsiz doğasına yeşil bir iz bıraktık. Büyük bir çevre bilinciyle emek veren, bu güzel doğaya katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma ve Erciyes AŞ'ye teşekkür ediyorum. Kayseri'mizin her bir köşesini güzelleştirmek ve yeşil dokuyu geleceğe taşımak adına farkındalık oluşturan bu tür tematik projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz."