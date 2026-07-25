Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de belediye personeline yönelik eğitim verildi

        Kayseri'de belediye personeline yönelik eğitim verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik "Nesilden Nesil'e Geleceğin İnşası Aile" konulu eğitim düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Kayseri'de belediye personeline yönelik eğitim verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik "Nesilden Nesil'e Geleceğin İnşası Aile" konulu eğitim düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca belediye ve belediye şirketlerinde görev yapan personel ile stajyerlere yönelik seminer gerçekleştirildi.

        Psikolojik danışman Şeyda Himmetoğlu tarafından verilen eğitimde katılımcılara, öz iletişim, kendini tanıma, aile kurumunun önemi ve güçlü ailenin temeli gibi konular hakkında bilgi verildi.


        Eğitime, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ile müdürler de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Gramı altın değerinde!
        Gramı altın değerinde!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        ERÜ Veteriner Fakültesi yeni mezunlarını verdi
        ERÜ Veteriner Fakültesi yeni mezunlarını verdi
        Erciyes 38 FSK yeni başkanı Latif Ersoy oldu Erciyes 38 FSK Olağanüstü Gene...
        Erciyes 38 FSK yeni başkanı Latif Ersoy oldu Erciyes 38 FSK Olağanüstü Gene...
        Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Süper Lig'e hazırlanıyor Kayseri Kadın Futbol...
        Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Süper Lig'e hazırlanıyor Kayseri Kadın Futbol...
        Kayserispor'un genç oyuncusu Ertuğrul Gazi, İnkılap Futbol Kulübü'ne kirala...
        Kayserispor'un genç oyuncusu Ertuğrul Gazi, İnkılap Futbol Kulübü'ne kirala...
        Belediye özel kalem müdürü bisikletten düşüp öldü (2)
        Belediye özel kalem müdürü bisikletten düşüp öldü (2)
        Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamladı
        Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamladı