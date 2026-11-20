Kayserili Mustafa Yiğit Dur, Balkan Şampiyon oldu
Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Mustafa Yiğit Dur, Hırvatistan'da düzenlenen 5. Balkan Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanarak Kayseri'nin gururu oldu.
Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Mustafa Yiğit Dur, Hırvatistan’da düzenlenen 5. Balkan Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda altın ve gümüş madalya kazanarak Kayseri’nin gururu oldu.
Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Mustafa Yiğit Dur, Hırvatistan’ın Zadar kentinde düzenlenen 5. Balkan Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Atlama masasında rakiplerini geride bırakarak Balkan şampiyonu olan Mustafa Yiğit Dur, halka aletinde ise Balkan ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı. Üst üste ikinci kez Balkan şampiyonluğu başarısı gösteren genç sporcu, hem Türkiye’yi hem de Kayseri’yi uluslararası arenada gururla temsil etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mustafa Yiğit Dur’u, TOHM ve Millî Takım Antrenörü Baran Atay’ı ve Millî Takım teknik ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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