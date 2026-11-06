Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri 12 ilçede mezarlıklar bakımdan geçiriliyor

        12 ilçede mezarlıklar bakımdan geçiriliyor

        Kocaeli genelindeki 12 ilçede bulunan mezarlıklarda duvar ve kapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yıpranan duvarları onaran, hasarlı kapıları tamir eden ve ihtiyaç duyulan alanlara yeni kapılar monte eden ekipler, mezarlıkları daha güvenli ve düzenli hale getiriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:11 Güncelleme:
        12 ilçede mezarlıklar bakımdan geçiriliyor

        Kocaeli genelindeki 12 ilçede bulunan mezarlıklarda duvar ve kapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yıpranan duvarları onaran, hasarlı kapıları tamir eden ve ihtiyaç duyulan alanlara yeni kapılar monte eden ekipler, mezarlıkları daha güvenli ve düzenli hale getiriyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, saha incelemeleri ve ihtiyaç tespitleri doğrultusunda mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Zamanla yıpranan, zarar gören veya çeşitli nedenlerle yıkılan duvarlar onarılarak mezarlıkların çevre güvenliği ve düzeni sağlanıyor. Mezarlıkların kullanım ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen alanlara yeni kapılar yapılıyor. Ekipler tarafından hazırlanan kapıların montajı da yerinde gerçekleştirilerek mezarlık girişleri daha düzenli ve kullanışlı hale getiriliyor. Ayrıca mevcut kapılarda meydana gelen hasarlar da gideriliyor.

        REKLAM

        Birçok mezarlıkta çalışma tamamlandı

        Kocaeli genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında farklı ilçelerde önemli bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirildi. Bu doğrultuda Kandıra Topluca Köy Mezarlığı’nda kırık kapı tamiri yapılırken, Karadivan Köy Mezarlığı’na yeni kapı, Dalca Köy Mezarlığı’na sürgülü kapı monte edildi. Karayakuplu ve Yassıbağ Köy Mezarlıkları’nda da yeni kapı montajları tamamlandı. İzmit Hatipköy Mezarlığı’nda ise yıkılan taş duvarın onarımı kapsamında beton dökme işlemi gerçekleştirildi. Mezarlıklardaki duvar ve kapı çalışmalarının yanı sıra bakım ve çevre düzenleme faaliyetleri de koordineli şekilde yürütülüyor. Vatandaşlardan gelen talepleri ve saha incelemelerinde belirlenen ihtiyaçları dikkate alan ekipler, kent genelindeki mezarlıkların daha bakımlı, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Shakespeare'in ölümsüz komedisi Kocaeli'de sahne alacak
        Shakespeare'in ölümsüz komedisi Kocaeli'de sahne alacak
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak
        Shakespeare'in "On İkinci Gece" oyunu Kocaeli'de sahnelenecek
        Shakespeare'in "On İkinci Gece" oyunu Kocaeli'de sahnelenecek
        Dilovası'nda yeni dönem projeleri masaya yatırıldı
        Dilovası'nda yeni dönem projeleri masaya yatırıldı
        Facianın eşiğinden dönüldü: Araç akaryakıt istasyonuna daldı
        Facianın eşiğinden dönüldü: Araç akaryakıt istasyonuna daldı
        Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü
        Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü