12 ilçede mezarlıklar bakımdan geçiriliyor

Kocaeli genelindeki 12 ilçede bulunan mezarlıklarda duvar ve kapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yıpranan duvarları onaran, hasarlı kapıları tamir eden ve ihtiyaç duyulan alanlara yeni kapılar monte eden ekipler, mezarlıkları daha güvenli ve düzenli hale getiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, saha incelemeleri ve ihtiyaç tespitleri doğrultusunda mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Zamanla yıpranan, zarar gören veya çeşitli nedenlerle yıkılan duvarlar onarılarak mezarlıkların çevre güvenliği ve düzeni sağlanıyor. Mezarlıkların kullanım ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen alanlara yeni kapılar yapılıyor. Ekipler tarafından hazırlanan kapıların montajı da yerinde gerçekleştirilerek mezarlık girişleri daha düzenli ve kullanışlı hale getiriliyor. Ayrıca mevcut kapılarda meydana gelen hasarlar da gideriliyor.

REKLAM

Birçok mezarlıkta çalışma tamamlandı

Kocaeli genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında farklı ilçelerde önemli bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirildi. Bu doğrultuda Kandıra Topluca Köy Mezarlığı’nda kırık kapı tamiri yapılırken, Karadivan Köy Mezarlığı’na yeni kapı, Dalca Köy Mezarlığı’na sürgülü kapı monte edildi. Karayakuplu ve Yassıbağ Köy Mezarlıkları’nda da yeni kapı montajları tamamlandı. İzmit Hatipköy Mezarlığı’nda ise yıkılan taş duvarın onarımı kapsamında beton dökme işlemi gerçekleştirildi. Mezarlıklardaki duvar ve kapı çalışmalarının yanı sıra bakım ve çevre düzenleme faaliyetleri de koordineli şekilde yürütülüyor. Vatandaşlardan gelen talepleri ve saha incelemelerinde belirlenen ihtiyaçları dikkate alan ekipler, kent genelindeki mezarlıkların daha bakımlı, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.