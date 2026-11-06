Dilovası'nda yeni dönem projeleri masaya yatırıldı

Dilovası’nda kasım ayı meclis toplantısında ilçenin geleceğine yönelik projeler ve devam eden hizmetler ele alındı. Kent meydanı, Kayapınar Mesire Alanı, Tavşancıl’daki tarihi evler ve Diliskelesi’ndeki havai hatların yer altına alınması gibi projeler gündeme geldi.

Dilovası Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçede sürdürülen belediye hizmetleri ve planlanan yatırımlar hakkında meclis üyelerine değerlendirmelerde bulundu. Dilovası'nın gelişimi, değişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Ömeroğlu, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

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Gündem maddeleri karara bağlandı

Ramazan Ömeroğlu, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak projeler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Bu kapsamda farklı mahallelerde sürdürülen asfalt ve yol çalışmaları, parkların yenilenmesi ve yeşil alanların artırılmasının yanı sıra belediye hizmet binası ve kent meydanı projeleri de gündeme geldi. Kayapınar Mesire Alanı’nın ilçeye kazandırılması, Tavşancıl’a modern düğün salonları yapılması ve tarihi evlerin yeniden ilçeye kazandırılması üzerinde duruldu. Ayrıca Diliskelesi Mahallesi’ndeki elektrik havai hatlarının yer altına alınmasına yönelik çalışmalar da değerlendirildi. Dilovası’nın geleceğini planlayan projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Ömeroğlu, hizmetlerin ilçenin tüm mahallelerine ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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Açılış konuşmasının ardından meclis gündeminde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından maddeler, oylamaya sunularak oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edildi.