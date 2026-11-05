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        Gebze Belediyesi'nden on numara uygulama Görüntü kirliliğine zabıta müdahalesi

        Gebze'de zabıta ekipleri, cadde ve sokaklara gelişigüzel asılan reklam, ilan ve afişleri topladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Gebze Belediyesi'nden on numara uygulama Görüntü kirliliğine zabıta müdahalesi

        Gebze’de zabıta ekipleri, cadde ve sokaklara gelişigüzel asılan reklam, ilan ve afişleri topladı.

        Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini korumak ve çevre düzenini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Ortak kullanım alanlarında görüntü kirliliğine neden olan reklam, ilan ve afişler ekipler tarafından bulundukları yerlerden kaldırılıyor.

        Üç farklı noktada çalışma gerçekleştirildi

        Bu kapsamda Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi ile 3317 Sokak kesişiminde ve 3317 Sokak üzerinde çalışma gerçekleştirildi. Ayrıca Cumaköy Mahallesi Uludere Caddesi ile 3317 Sokak kesişiminde de ekipler tarafından denetim ve toplama çalışması yapıldı. Belirlenen noktalarda görüntü kirliliğine neden olan reklam, ilan ve afişler bulundukları alanlardan kaldırılarak çevre düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlandı.

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        Kent estetiği için denetimler sürüyor

        Cadde, sokak ve ortak kullanım alanlarının daha düzenli bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdüren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent estetiğini olumsuz etkileyen unsurlara yönelik denetimlerine devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarla hem çevre temizliğinin korunması hem de vatandaşların daha düzenli bir kent ortamında yaşamlarını sürdürmesi hedefleniyor.

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