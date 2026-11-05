2 yeğenini öldüren amca: "Ağabeyim 'Çocuklarımın gözünü kan bürümüş, cellat olmuşlar' diyerek beni uyardı" 2 yeğenini öldüren amcanın ağabeyinden aldığı böbrekle yaşamını sürdürdüğü öğrenildi

Kocaeli'de tartıştığı 2 yeğenini öldüren, 1 kişiyi de yaralayan amca ilk kez hakim karşısına çıktı. Maktul yeğeni Gazi'nin agresif olduğunu söyleyen sanık, "Ağabeyim, 'Çocuklarımın gözünü kan bürümüş, cellat olmuşlar, onları durduramıyorum' diyerek beni uyardı. Olay günü ise kendimi korumak amacıyla sadece Gazi'ye ateş ettim" dedi. Sanığın tek böbreği olduğu ve 10 yıl önce maktullerin babasından aldığı böbrekle yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Olay, 10 Temmuz 2025 tarihinde Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda amca Fesih Y.'nin ateş açması neticesinde yeğenleri Gazi Zafer Y. ve Güven Y. ile Makul S. yaralandı. Makul S. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Gazi Zafer Y. ile Güven Y. isimli kardeşlerin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olaya ilişkin amca Fesih Y. ile Dilaver Y. ve K.Y. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y. savcılıkça, Dilaver Y. de sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fesih Y. ise tutuklandı.

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Fesih Y. hakkında 2 kez tasarlayarak kasten öldürme ve olası kastla yaralama suçundan açılan dava, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Fesih Y. ve taraf avukatları katıldı. Pişman olduğunu söyleyen sanık Fesih Y., "Olayın bu noktaya geleceğini tahmin etmiyordum. Biz 8 erkek kardeş inşaat işi yapıyoruz. Gazi çok sinirli, agresif biriydi, babasını bile dinlemiyordu, diğer kardeşi de öyle. Bu sebeple Dilaver ağabeyim kendisine yardımcı olmak için 34 milyon para da vermişti, işini kurmasına yardımcı olmuştu. Olaydan 1 sene kadar önce şantiyede Gazi ile tartıştık, bana hakaret etti, boğazıma bıçak tuttu. Ağabeyim Dilaver araya girdi, beni eve gönderdi. Maktullerin babası Mustafa ağabeyimle konuştuk, konuyu kapatmamı istedi. Daha sonra barıştık, ona kin beslemedim" diye konuştu.

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"Gazi İstanbul'dan silah aldı"

Dilaver ile evlerinin bitişik olduğunu söyleyen sanık Fesih Y., "Olaydan 2 gün önce Mustafa ağabeyim beni aradı, evden çıkmamamı istedi, "Gazi İstanbul'dan silah aldı. Dilavere de söyle, kendinizi öldürtmeyin, dışarı çıkmayın' dedi. Gazi, Dilaver ile onun arkasından konuştuğumuzu düşündüğü için bize kin beslemiş. Daha sonra Dilaver ağabeyimi aradım ve olanları anlattım. Evde otururken uzaktan akrabamız Maksut geldi. Mustafa ağabeyimin üzüldüğünü, çocuklarına laf geçiremediğini söyledi. Daha sonra Mustafa'nın annesi Cahide geldi. O da durumdan endişe duyduğunu ifade etti. Gazi benim canım ciğerimdi" şeklinde konuştu.

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"Çocuklarımın gözünü kan bürümüş, cellat olmuşlar, onları durduramıyorum"

Mal paylaşımı için babasını Ağrı'dan çağırdığını söyleyen sanık Fesih Y., "Maksut olay günü beni telefonla arayarak, 'Ofise gelme, Gazi geldi, rahat durmuyor' dedi. Akşam dayımı aradım, kimse olmadığını söyleyince ofisime gittim. Ağabeyim Mustafa'nın elini öpmeye gittim. Mustafa ağabeyim, 'Çocuklarımın gözünü kan bürümüş, cellat olmuşlar, onları durduramıyorum' dedi. Ertesi gün, olayın yaşandığı tarihte babam olayları çözmek için Ağrı'dan geldi. Evin bahçesinde hep beraber oturduk. Erol, Maksut, Dilaver, Mustafa hepimiz vardık. Mustafa ağabeyim, Dilaver ağabeyime sarıldı, 'Siz ofise gelmeyerek büyük olayı engellediniz, çocuklarıma laf geçiremiyorum' dedi. Daha sonra ölen 2 yeğenim de geldi. Gazi sürekli elini beline götürüyordu. Bu durumu dayıma söyledim. Dayım Gazi'ye, 'Ne istiyorsunuz?' dedi. Gazi, dayıma bağırdı, dayım geri çekildi. Ben de içeri gidip silahımı belime koydum. Daha sonra Gazi, 'Dağılın lan, burayı patlatacağım' dedi ve elini beline atıp silahı çıkarınca ben de kendisine ateş ettim. Güven ve Makul'e silah sıkmam söz konusu değil. Dilaver ve babamdan onları öldürmem konusunda bir talimat almadım. Çok pişmanım, keşke ben ölseydim. Onların sıkacaklarını düşündüğüm için sıktım. Keşke ben ölseydim de onlar ölmeseydi" ifadelerini kullandı.

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Katılan vekili, maktullerde hiçbir silah olmadığını, bunun olay yeri raporu ile mevcut olduğunu belirterek, avukatlarının sanık Fesih Y.'nin rahatsız olduğunu söyleyerek tahliye talebine ise maktullerin babasının böbreği ile yaşamını sürdürdüğü cevabını verdi.

Mahkeme heyeti, gelecek celse tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.