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        Beyhan Budak'tan Kartepe'de gençlere ilham veren söyleşi

        Kartepe'de öğrenciler ve velilerle buluşan Beyhan Budak, gençlere özgüven, motivasyon ve hedeflerine ulaşma konusunda tavsiyeler verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Beyhan Budak'tan Kartepe'de gençlere ilham veren söyleşi

        Kartepe’de öğrenciler ve velilerle buluşan Beyhan Budak, gençlere özgüven, motivasyon ve hedeflerine ulaşma konusunda tavsiyeler verdi.

        Kartepe Belediyesi’nin Hep Genç Kartepe etkinlikleri kapsamında Uzman Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak, Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda düzenlenen söyleşide öğrenciler ve velilerle bir araya geldi. Yoğun ilgi gören programda Budak, kişisel farkındalık, insan ilişkileri ve gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Gençlere tam destek

        Kartepe Belediyesi "Hep Genç Kartepe" sloganıyla eğitimden kültür ve sanata, spordan kişisel gelişime kadar birçok alanda gençlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine, kendilerini geliştirmelerine ve hayata daha güçlü hazırlanmalarına katkı sunan Kartepe Belediyesi, bu kez motivasyon dolu bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda yapılan programa Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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        Beyhan Budak, gençlere ilham verdi

        Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Uzman Klinik Psikolog Beyhan Budak, kişisel farkındalık, özgüven, motivasyon, insan ilişkileri ve hedef belirleme konularına değindi. Günlük yaşamdan verdiği örneklerle gençlere seslenen Budak, karşılaşılan zorluklar karşısında pes etmemenin, kendine inanmanın ve hayallerinin peşinden gitmenin önemini anlattı. Gençlere kendi potansiyellerini keşfetmeleri konusunda yol gösteren Budak, samimi anlatımıyla katılımcılara hem ilham hem de motivasyon verdi.

        "Gençlerimizin hayalleriyle büyüyen Kartepe için çalışıyoruz"

        Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, gençlerin gelişimine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek "Gençlerimizin yalnızca akademik anlamda başarılı olmalarını değil, kendilerini tanıyan, özgüveni yüksek, hayallerinin peşinden cesaretle giden bireyler olmalarını istiyoruz. Her gencimizin farklı bir yeteneği, ayrı bir hayali ve büyük bir potansiyeli var. Bizim görevimiz de onların bu potansiyellerini keşfedebilecekleri imkanları sunmak. Gençlerimizin hayalleriyle büyüyen, onların enerjisiyle gelişen bir Kartepe için çalışıyoruz" dedi.

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        "Gençlerimizin kendilerini tanımaları çok önemli"

        Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ise gençlerin akademik başarılarının yanı sıra kişisel ve sosyal gelişimlerinin de büyük önem taşıdığını belirterek "Gençlerimizin kendilerini tanımalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve hayata daha bilinçli hazırlanmalarına katkı sağlayan bu tür programları çok değerli buluyoruz. Bizlerle kıymetli bilgilerini paylaşan Beyhan Budak’a ve programın düzenlenmesinde emeği geçen Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a ve Kartepe Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

        Söyleşi kitap imza etkinliğiyle sona erdi

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        Motivasyon dolu söyleşinin sonunda Uzman Klinik Psikolog Beyhan Budak’a çiçek takdim edildi. Programın ardından okurlarıyla bir araya gelen Budak, kitaplarını imzalayarak öğrenciler ve velilerle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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