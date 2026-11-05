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        Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü

        Kocaeli'de mevsimin ilk karı, Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'ye düştü. Hafif kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler yer yer beyaza büründü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü

        Kocaeli'de mevsimin ilk karı, Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'ye düştü. Hafif kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler yer yer beyaza büründü.

        Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'un yanı başındaki önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde etkili olan hafif kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza bürünmeye başladı. Yağışın ardından zirvede zemini kaplayan ince kar örtüsü hemen eridi. Yetkililer buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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