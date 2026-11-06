Shakespeare'in ölümsüz komedisi Kocaeli'de sahne alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29. sanat yılında tiyatroseverleri bu kez Shakespeare’in sevilen eseri "On İkinci Gece" ile buluşturacak. Güray Dinçol’un yönetmenliğindeki oyun, 11 Kasım Çarşamba günü SDKM Büyük Sahne’de prömiyer yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını Şehir Tiyatroları’nın yeni yapımlarıyla zenginleştirmeyi sürdürüyor. 17 Ekim’de "Karar" oyunuyla 29. sanat yılına merhaba diyen Şehir Tiyatroları, yeni sezonda William Shakespeare’in sevilen komedilerinden "On İkinci Gece"yi sahneye taşıyor. Son yıllarda başarılı çalışmaları ve aldığı ödüllerle adından söz ettiren yönetmen Güray Dinçol’un rejisiyle izleyici karşısına çıkacak eser, klasik hikayeye çağdaş bir yorum getiriyor.

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Hem güldürecek hem düşündürecek

Aşk, arzu, kimlik ve statü kavramlarını mizahi bir dille ele alan "On İkinci Gece", karakterlerin kendilerine biçilen rollerle mücadelesini anlatıyor. Kibrin kendi tuzağına düştüğü, eğlencenin başkaldırıya dönüştüğü oyunda değişen kimlikler ve beklenmedik karşılaşmalar ön plana çıkıyor. Shakespeare’in zamansız eserini günümüzün bakış açısıyla yorumlayan yapım, eğlenceli anlatımı ve düşündüren hikayesiyle tiyatroseverlere keyifli bir deneyim sunacak.

Güçlü oyuncu kadrosu sahnede

Güray Dinçol’un yönetmenliğini üstlendiği oyunda İbrahim Aydın, İlker Bağlam, Sarper Saydam, Senem Akman Muratoğlu, Sevcan Kuş Efe, Su Özdemir, Tuğra Can Bıçak, Ufuk Tuncer, Volkan Dinç, Yusuf Ferhat Kanat ve Çağla Akarsu rol alıyor. "On İkinci Gece"nin prömiyeri, 11 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne’de gerçekleştirilecek.