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        Shakespeare'in "On İkinci Gece" oyunu Kocaeli'de sahnelenecek

        William Shakespeare'in "On İkinci Gece" adlı eseri, Kocaeli'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Shakespeare'in "On İkinci Gece" oyunu Kocaeli'de sahnelenecek

        William Shakespeare'in "On İkinci Gece" adlı eseri, Kocaeli'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29. sanat yılına 17 Ekim'de "Karar" oyunuyla başlayan Kocaeli Şehir Tiyatroları, yeni sezonda Shakespeare'in sevilen komedilerinden "On İkinci Gece"yi sahneye taşıyacak.

        "On İkinci Gece"nin prömiyeri, 11 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de yapılacak.

        Yönetmenliğini Güray Dinçol'un üstlendiği oyunda, İbrahim Aydın, İlker Bağlam, Sarper Saydam, Senem Akman Muratoğlu, Sevcan Kuş Efe, Su Özdemir, Tuğra Can Bıçak, Ufuk Tuncer, Volkan Dinç, Yusuf Ferhat Kanat ve Çağla Akarsu rol alıyor.

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        Karakterlerin kendilerine biçilen rollerle mücadelesini konu alan eser, değişen kimlikler ve beklenmedik karşılaşmalar üzerinden izleyiciye farklı bakış açısı sunuyor.

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        Galeri

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