Shakespeare'in "On İkinci Gece" oyunu Kocaeli'de sahnelenecek

Karakterlerin kendilerine biçilen rollerle mücadelesini konu alan eser, değişen kimlikler ve beklenmedik karşılaşmalar üzerinden izleyiciye farklı bakış açısı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29. sanat yılına 17 Ekim'de "Karar" oyunuyla başlayan Kocaeli Şehir Tiyatroları, yeni sezonda Shakespeare'in sevilen komedilerinden "On İkinci Gece"yi sahneye taşıyacak.

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