Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz burada şehidin yakınlarıyla görüştü.

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