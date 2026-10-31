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        Basketbol Süper Ligi: Körfez Basket: 86 - Trabzonspor: 94

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Körfez Basket evinde Trabzonspor'a 9486 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 18:01 Güncelleme:
        Basketbol Süper Ligi: Körfez Basket: 86 - Trabzonspor: 94

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Körfez Basket evinde Trabzonspor'a 9486 mağlup oldu.

        Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

        Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı, Murat Ciner

        Körfez Basket: Boe Buie 14, Matt Mitchell 10, Altan Çamoğlu 3, Oscar Cluff 23, Mert Akay, Berk Can Akın 11, Alexander Reese 8, Paulius Danusevicus 3, Filip Barna 14

        Başantrenör: Serhan Kavut

        Trabzonspor: Isaiah Canaan 11, Marcus Keene 19, Yiğit Arslan 9, Emanuel Terry 6, Brady Manek 15, Brandon Boston 18, Tolga Geçim, Akwasi Yeboah 5, Royce Hamm 2, Ege Arar 4, Rıdvan Öncel 5

        Başantrenör: Selçuk Ernak

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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