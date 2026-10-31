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        İstinat duvarı çöktü, kayan toprak çocuk parkını yuttu

        Kocaeli'de bir sitenin istinat duvarı çöktü, kayan toprak çocuk parkının bir bölümünü yuttu. Oyun grupları toprak altında kalırken 2 ağaç devrildi. Çocukların olay sırasında parkta olmaması olası faciayı önledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:00 Güncelleme:
        İstinat duvarı çöktü, kayan toprak çocuk parkını yuttu

        Kocaeli'de bir sitenin istinat duvarı çöktü, kayan toprak çocuk parkının bir bölümünü yuttu. Oyun grupları toprak altında kalırken 2 ağaç devrildi. Çocukların olay sırasında parkta olmaması olası faciayı önledi.

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Döngel Mahallesi'nde bulunan Dream Garden Sitesi'nde istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Duvarın yıkılmasıyla birlikte büyük miktarda toprak aşağıya doğru kaydı. Toprak kayması, sitenin ortak kullanım alanında bulunan çocuk parkını da etkiledi. Parkın bir bölümü kayan toprağın altında kalarak çöktü.

        Oyun grupları toprak altında kaldı

        Yaşanan çökme nedeniyle çocuk parkındaki oyun alanının bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Parkta bulunan oyun gruplarının bazı bölümleri kayan toprağın altında kaldı. Toprak yığınının etkisiyle park alanında hasar meydana gelirken, kaymanın etkisiyle 2 ağaç da devrildi. Sitenin ortak kullanım alanında meydana gelen hasarın boyutu dikkat çekti.

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        Olayın çocuk parkının bulunduğu alanda yaşanması endişeye neden oldu. Özellikle çocukların sıkça kullandığı oyun alanının bir bölümünün çökmesi, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Çökme sırasında parkta çocukların bulunmaması ise olası bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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