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        Çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimlerde belirleyici rol üstleniyor

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALTÜRK) Genel Başkanı Şükrü Ar, Bulgaristan'da 1 Kasım'da ikinci turu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde çifte vatandaşların oylarının belirleyici görüldüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimlerde belirleyici rol üstleniyor

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALTÜRK) Genel Başkanı Şükrü Ar, Bulgaristan'da 1 Kasım'da ikinci turu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde çifte vatandaşların oylarının belirleyici görüldüğünü söyledi.

        Katılımın yüzde 50'nin altında kalması ve hiçbir aday çiftinin geçerli oyların yarısından fazlasını alamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

        Ar, 25 Ekim'de yapılan ilk tur seçimine katılımın yüzde 23 olduğunu, bu oranın daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görülmemiş derecede düşük gerçekleştiğini belirterek, Türk ve Müslüman bölgelerindeki seçmenler ile Türkiye'deki çifte vatandaşların ilgisinin genel katılımdan çok daha düşük seviyede olduğunu kaydetti.

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        Çifte vatandaşların seçime ilgisizliğinin bürokratik engellerden ve seçim öncesinde Bulgaristan'daki bazı Türk belediye başkanlarının tutuklanmasından kaynaklandığını dile getiren Ar, Türkiye'deki düşük katılımın en önemli sebeplerinden birinin de çifte vatandaşların oy kullanmadan önce sandık kurulu önünde Kiril alfabesiyle form doldurma zorunluluğu olduğunu ifade etti.

        Ar, Bulgar meclisinin nisandaki genel seçimler için Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde sandık sayısını 20 ile sınırlandırdığını hatırlatarak, "Bu seçimde sandık sayıları arttı, 78'e çıktı. 20 sandıkta 33 bin oy kullanmıştık nisandaki seçimlerde. Ülke genelinde sayı artmasına rağmen, 78 sandıkta Türkiye genelinde 7 bin 600 oyda kaldık. Bu sandık başına 100 oy bile yapmıyor." diye konuştu.

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        - "Çifte vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın sesi sandıktan mutlaka duyulsun istiyoruz"

        Seçimin ilk turunda öne çıkan iki aday çifti arasında yaklaşık 42 bin 500 oy farkı olduğunu aktaran Ar, bu farkın kapatılmasının ve bir aday çiftinin diğerinin önüne geçmesinin çok kolay olduğunu söyledi.

        Ar, ikinci turda Türkiye'de oy kullanacak seçmen sayısının artmasını beklediklerini belirterek, "İkinci turda bunun 2-3 katına çıkmasını kabaca hesaplarsak aradaki farkın hemen hemen yarısı oluyor. Hem Türkiye'deki çifte vatandaşlarımızın kullanacağı oylar hem de Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman bölgelerinde kullanılacak oylar cumhurbaşkanlığı seçiminde şu an belirleyici olarak görülüyor." dedi.

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        Çifte vatandaşlara iki aday çiftinin de önceki açıklamalarını araştırarak oy kullanmaları tavsiyesinde bulunan Ar, "Çifte vatandaşlarımız, soydaşlarımız çok ferasetlidir. Kime oy vereceğini, neden oy vereceğini çok iyi bilir. Biz herhangi bir adayın tarafında durmuyoruz. Herhangi bir adayı işaret etmiyoruz. Sadece yapılan açıklamaları, seçildikten sonra ortaya çıkacak durumları vatandaşlarımızın takip etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ar, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlardan Bulgarcaya hakim olmayanların seçim propagandasının yalnızca bu dilde yapılması nedeniyle bunları takip edemediğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

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        "Bu durum ilgisizlik olmasına sebebiyet verdi. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir Türk adayın da bulunmaması aslında ilk turda ilgisizlik olmasına sebebiyet verdi. Dolayısıyla ikinci turda kesinlikle belirleyici olacak olan Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman toplumun Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların, sandığa gelmesini istiyoruz. Sandığa geldikten sonra da biz oylarımızı artıralım, sesimizi duyuralım. Çifte vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın sesi sandıktan mutlaka duyulsun istiyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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