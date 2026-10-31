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        Kocaeli'de ahır yangını: 34 hayvan telef oldu

        Kocaeli'de ahırda çıkan yangında koyun, köpek, tavuk, güvercin ve tavşan olmak üzere 34 hayvan telef oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Kocaeli'de ahır yangını: 34 hayvan telef oldu

        Kocaeli'de ahırda çıkan yangında koyun, köpek, tavuk, güvercin ve tavşan olmak üzere 34 hayvan telef oldu.

        Yangın, Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi Kalıcı Konutlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Karakaya'ya ait yaklaşık 4 dönümlük arazide bulunan ahırda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Sabah saatlerinde komşularının telefonuyla yangından haberdar olan Karakaya, ahırının kullanılamaz hale geldiğini gördü. Yangında ahırda bulunan 3 koyun, 1 köpek, 20 tavuk, 9 güvercin ve 1 tavşan telef oldu.

        "Bu kış kıyamette hayvanları nereye koyacağımı bilmiyorum"

        Yangının nasıl çıktığını bilmediğini ifade eden Yakup Karakaya, "Dün gece yeğenim hayvanları kapatmıştı. Hiçbir sıra dışı olay yoktu. Komşularımızla herhangi bir sıkıntımız yok. Burada elektrik de yok, yangına sebep olabilecek bir durum bulunmuyor. Sabah komşularım arayarak yangın çıktığını söyledi. Ahırımız kullanılamaz hale geldi. Bu kış kıyamette hayvanları nereye koyacağımı bilmiyorum. Herhangi birinden şüphelenmiyorum. Herkes bizi bilir, kimseye zararımız yok. Burada kendi halimizde hayvanlarımızla ilgileniyoruz. Daha önce birkaç kez komşularımızın bahçelerini de yaktılar. Buralara kestane toplamaya gelenler oluyor. Ama kimseyi suçlamıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

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        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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