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        Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

        Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

        46. dakikada sol kanattan Zakaria Ariss’in ortasında ceza sahası çaprazdan Ahmed Kutucu'nun yakın mesafeden vuruşunda Serhat gole izin vermedi.

        53. dakikada Diakite’nin ara pasında ceza sahasına giren Laçi'nin pasında sağ çaprazdan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda kaleci Serhat topu kornere çeldi.

        55. dakikada sağdan Olawoyin’in kısa pasında ceza yayına sokulan Ahmed Kutucu’nun sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü

        72. dakikada ceza yayı üzerinden içeri sokulan Laçi’nin pasında kale alanının çaprazında topla buluşan Ali Sowe dengesini kaybetmesine rağmen şut çekti, top kaleci Serhat’ta kaldı.

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        Stat: Kocaeli

        Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Yusuf Susuz

        Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Anfernee Dijksteel, Emir Ortakaya, Rigoberto Rivas (Muharrem Cinan dk. 74), Berkan Kutlu (Tobias Gulliksen dk. 90+1), Mahamadou Sissoho (Mustafa Ege Bilim dk. 63), Cafumana Show, Gonçalo Sousa (Daniel Agyei dk. 63), Makana Baku (Metehan Altunbaş dk. 74), Florian Aye

        Yedekler: Onurcan Piri, Metaj Maglica, Haydar Karataş, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl

        Teknik Direktör: Selçuk İnan

        Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Bakayoko Siaka, Modibo Sagnan, Zakaria Ariss, Moussa Diakite, Emmanuel Mebude (Ahmed Kutucu dk. 46), Olawoyin (Dal Varesanovic dk. 88), Qazım Laçi (Taylan Antalyalı dk. 80), Emrecan Bulut (Mihai Mihaila dk. 66), Gennaro Borrelli (Ali Sowe dk. 46)

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        Yedekler: Efe Doğan, Attila Mocsi, Tayyip Talha Sonuç, Muhammet Taha Şahin, Albert Doicaru

        Teknik Sorumlu: Fevzi Korkmaz

        Sarı kartlar: Mahamadou Sissoho, Uğur Kaan Yıldız, Cafumana Show, Emir Ortakaya (Kocaelispor), Gennaro Borrelli, Modibo Sagnan, Mihai Mihaila (Çaykur Rizespor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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