Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Kocaeli
Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Yusuf Susuz
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Dijskteel, Emir Ortakaya, Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Gulliksen), Sousa (Dk. 63 Agyei), Show, Sissoho (Dk. 63 Mustafa Ege Bilim), Uğur Kaan Yıldız, Baku (Dk. 74 Metehan Baltacı), Aye, Rivas (Dk. 74 Muharrem Cinan)
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Diakite, Olawoyin (Dk. 88 Dal Varesanovic), Mebude (Dk. 46 Ahmet Kutucu), Ariss, Laci (Dk. 80 Taylan Antalyalı), Bakayoko, Borrelli (Dk. 46 Sowe), Mithat Pala, Sagnan, Emrecan Bulut (Dk. 66 Mihaila)
Sarı kartlar: Dk. 16 Sissoho, Dk. 30 Uğur Kaan Yıldız, Dk. 80 Show, Dk 90+4 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 44 Borrelli, Dk. 70 Sagnan, Dk. 89 Mihaila (Çaykur Rizerspor)
KOCAELİ
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