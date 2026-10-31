Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Borrelli'nin vuruşunda top kalenin yanından dışarı gitti.
10. dakikada ev sahibi takım çıkarken topu kazanan Qazım Laçi’nin pasını Mebude'ye aktardı. Mebude'nin sağ taraftan ceza sahasına girip savunmaya rağmen dar açıdan vuruşunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
12. dakikada Gonçalo Sousa’nın sağ kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Rivas’ın kafayla indirdiği topu penaltı noktasında kontrol eden Aye'nin dönerek vuruşunda top, kaleci Zafer’de kaldı.
35. dakikada Uğur Kaan’ın sol taraftan ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sousa'nun sert vuruşunda kaleci Zafer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Yusuf Susuz
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Anfernee Dijksteel, Emir Ortakaya, Rigoberto Rivas, Berkan Kutlu, Mahamadou Sissoho, Cafumana Show, Gonçalo Sousa, Makana Baku, Florian Aye
Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Metaj Maglica, Daniel Agyei, Tobias Gulliksen, Haydar Karataş, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Bakayoko Siaka, Modibo Sagnan, Zakaria Ariss, Moussa Diakite, Emmanuel Mebude, Olawoyin, Qazım Laçi, Emrecan Bulut, Gennaro Borrelli
Yedekler: Efe Doğan, Attila Mocsi, Tayyip Talha Sonuç, Mihai Mihaila, Dal Varesanovic, Ali Sowe, Taylan Antalyalı, Ahmed Kutucu, Muhammet Taha Şahin, Albert Doicaru
Teknik Sorumlu: Fevzi Korkmaz
Sarı Kart: Mahamadou Sissoho, Uğur Kaan Yıldız (Kocaelispor), Gennaro Borrelli (Çaykur Rizespor)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.