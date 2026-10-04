Glint, Çayırova Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nın isim ve forma sponsoru oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çayırova Belediyespor, isim ve forma sponsorluğu için Glint ile anlaştı.

Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi'ndeki törende imzalanan 1+1 yıllık anlaşma çerçevesinde takımın isim ve forma göğüs sponsoru Glint oldu.

Törene, Çayırova Belediyesi Basketbol Kulübü Başkanı Hasan Akan, Çayırova Belediyesi Basketbol Şube Sorumlusu Okan Gençoğlu, Glint kurucusu Şahin Tuna Vardar, Glint Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz ve kulüp yetkilileri katıldı.

Akan, 5 yılda 5 kupayla geldikleri yeni dönemde daha güzel şeyler başarmak için Glint ile anlaştıklarını söyledi.

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Vardar da güce güç katmak istediklerini belirterek sezon sonunda kulübün iyi yerlerde olması için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Yılmaz, sponsorluktan mutluluk duyduklarını aktararak "Glint grubu olarak Türk basketboluna yapmış olduğumuz yatırımları sadece basketbol olarak düşünmüyoruz. Biz onların mücadelesine çok inandık. Birlikte başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Akan ve Gençoğlu, Vardar ile Yılmaz'a kulüp forması hediye etti.