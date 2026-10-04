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        Kocaeli'deki yaklaşık 600 anıt ağacın sağlık durumu akustik tomografiyle değerlendirilecek

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki anıt ağaçların sağlık durumlarının belirlenmesi ve korunması amacıyla yaklaşık 600 ağacı akustik tomografi yöntemiyle inceleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Kocaeli'deki yaklaşık 600 anıt ağacın sağlık durumu akustik tomografiyle değerlendirilecek

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki anıt ağaçların sağlık durumlarının belirlenmesi ve korunması amacıyla yaklaşık 600 ağacı akustik tomografi yöntemiyle inceleyecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, kent genelindeki anıt ağaçların mevcut durumları belirlenecek.

        İzmit Cumhuriyet Bulvarı ve Sekapark başta olmak üzere farklı noktalardaki yaklaşık 600 ağaç, uzman ekipler tarafından görsel ve fiziksel muayeneden geçirilecek.

        Gerekli görülen ağaçlarda ise akustik tomografi yöntemiyle ölçüm yapılacak. Gövdeye yerleştirilen sensörler aracılığıyla gerçekleştirilen ölçümlerde, ses dalgalarının ağaç içerisindeki yayılma hızı analiz edilerek gövdenin iç yapısı değerlendirilecek.

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        Bu yöntemle dışarıdan tespit edilemeyen çürüme, kuruma, boşluk oluşumu ve benzeri biyolojik veya mekanik hasarların belirlenmesi amaçlanıyor.

        İncelemelerden elde edilen veriler doğrultusunda her ağaç için teknik değerlendirme yapılacak, hazırlanacak raporlarla ağaçların bakım ve koruma ihtiyaçları belirlenecek.

        Yaklaşık iki ay sürmesi planlanan çalışmaların ardından hazırlanacak rapor, değerlendirilmek üzere ilgili koruma kuruluna sunulacak.

        Çalışmayla anıt ağaçların korunması, ömürlerinin uzatılması ve çevre ile insan güvenliğine yönelik olası risklerin belirlenmesi hedefleniyor.

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