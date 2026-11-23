Kocaeli'nin İzmit ilçesinde camiye giden kişiyi aracını park ettiği yer yüzünden tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesine ulaşıldı.

Zanlı F.K, Kocaeli Adliyesinde savcılığa verdiği ifadesinde, olayın yaşandığı yerde anne ve babasının ikamet ettiği evin bulunduğunu belirtti.

Bölgede trafik problemi yaşandığını, dar bir sokakta bulunan tarihi Orhan Camisi'ne gelen cemaatin araçlarını yolları kapatacak şekilde park ettiğini ifade eden F.K, olay günü sabah saatlerinde hem kalp hastası olan babasını ziyaret etmek hem de evdeki perdeleri aracına yüklemek amacıyla aracıyla evlerine gittiğini kaydetti.

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F.K, adrese ulaştığında müştekinin aracını yolun geçişini engelleyecek şekilde park ettiğini gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Orada parkı engellemek ve yolun açık kalmasını sağlamak amacıyla cami görevlilerince koyulmuş dubalar vardı. Müşteki, dubalarla park edilemeyeceği belirtilmesine rağmen aracını yolu kapatacak şekilde park etmiş ve camiye gitmiş. Kendisini 10 dakika kadar bekledim. Bu sürede beklerken işe geç kalacaktım. Bu sebeple camiden müştekinin aracının plakasını anons ettirdim. Sonrasında müşteki bulunduğum yere geldi. Ailemin yanına gidemediğim ve işe geç kaldığım için sinirliydim. Normalde hiç yapmayacağım şekilde sinirli davrandım. Müştekiyi görünce kendisine sinirle 'Haftaya bu camiye gelme, vururum bak, arabanı da kırarım.' şekilde söylemde bulunduğum doğrudur ancak benim müştekinin ibadetini engelleme gibi bir amacım ve kastım kesinlikle bulunmamaktadır."

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- "İnsanların ibadetini yapmasıyla herhangi bir problemimin olması mümkün değildir"

Yaşananlardan üzüntü duyduğunu dile getiren F.K, "Ben de 5 vakit namaz kılan birisiyim. İnsanların ibadetini yapmasıyla herhangi bir problemimin olması mümkün değildir. Müştekiye sinirle söylemlerde bulunurken kendisinin boğazından da yine sinirle ittirdim. Müştekiye zarar verme gibi bir amacım kesinlikle olmadı. Herhangi bir darp eyleminde bulunmadım. Yaşanan olay, yıllardan beri bahse konu cami çevresinde aynı trafik problemlerinin yaşanması ve buna bir türlü çözüm bulunamamış olması sebebiyle birikmişlikle yaşanmıştır. Sonrasında görüntüleri izlediğimde yaptıklarımın doğru olmadığını da anladım. Yaşananlardan dolayı çok pişman oldum ve müştekiden özür diledim." ifadelerini kullandı.

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F.K, anlaştıkları müştekinin kendisinden şikayetçi olmadığını belirterek, "Bir daha böyle bir olay kesinlikle yaşanmayacaktır. Böyle bir olay içerisinde bulunduğum ve yanlış anlaşıldığım için çok pişmanım. Sadece araçla yol kapatıldığı için sinirlendim. Üzerime atılı eylemleri anlattığım şekliyle kabul ederim. Kesinlikle müştekinin dini ibadetlerini engellediğim şeklindeki iddiayı kabul etmiyorum. Evliyim ve 2 çocuğum var. Eşim çalışmıyor. Aileme sadece ben bakmaktayım. Serbest bırakılmamam durumunda ailem de mağdur olacaktır. Serbest bırakılmayı talep ederim." beyanında bulundu.