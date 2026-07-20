Kocaeli'de kontrolden çıkan motosikletin lokantadaki müşteriye çarpması kamerada

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin iş yerine girerek müşteriye çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda Y.G. idaresindeki 41 BHF 838 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak istasyonun yanındaki lokantanın camını kırıp içeri girdi.



Motosiklet, o sırada lokantada bulunan müşteri B.K'ye çarparak durabildi.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan B.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bu arada, kaza anı lokantanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, akaryakıt istasyonundan çıkan motosikletin kontrolden çıkarak lokantanın camını kırıp müşteri B.K. ve masaya çarpma anları yer alıyor.

