Kocaeli'de "Zaferin İzinde Yüzme Yarışları" başladı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "Zaferin İzinde Yüzme Yarışları" başladı.
Giriş: 31.10.2026 - 20:50 Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "Zaferin İzinde Yüzme Yarışları" başladı.
İlçedeki Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona, il genelinden 25 kulüpten 357 sporcu katıldı.
Etkinlikte, 31 Ekim-1 Kasım'da 7-9 yaş, 7-8 Kasım'da da 10 yaş ve üzeri yaş gruplarının müsabakaları gerçekleştirilecek.
Müsabakalarda sporcular, il şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele edecek.
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